Corinthians levará jogadores do Visão Celeste para conhecer a Arena

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians goleou o Visão Celeste por 8 a 0, e pôs fim a qualquer possibilidade do time potiguar de avançar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar disso, os jogadores do adversário voltarão para casa com boas recordações, pois o Timão convidou o elenco para conhecer a Arena, em Itaquera.

Na atual edição da Copinha, o Visão Celeste foi o time nordestino a ir mais longe na Copinha. O técnico do Timãozinho, Eduardo Barroca comentou sobre o fato. O comandante elogiou a campanha do rival e exaltou a diretoria do Alvinegro.

Veja também: Empresário leva BMG ao Corinthians e Rosenberg vira coadjuvante

“Vale ressaltar a equipe do Visão Celeste, que fez uma campanha maravilhosa. Vale ressaltar também a direção, que teve uma atitude maravilhosa, que é ofertar para esses meninos uma visita na Arena do Corinthians. Então esses meninos com muito mérito terão a oportunidade de conhecer o estádio”, afirmou o treinador.

Classificado para as quartas de final, o Timão segue firme para buscar seu 11º título do torneio. Nas quartas de final, a equipe medirá forças contra o Grêmio, na Arena Barueri às 21h30 (horário de Brasília), nesta sexta-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com