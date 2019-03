David Neres é convocado para o lugar de Vinicius Júnior

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira a convocação do atacante David Neres, do Ajax, pra a Seleção Brasileira. O ex-jogador do São Paulo ocupa o lugar de Vinicius Júnior, que sofreu ruptura nos ligamentos do tornozelo direito e teve de ser cortado.

David Neres foi destaque positivo justamente no jogo em que Vinicius Júnior saiu lesionado. O atacante marcou o segundo gol do Ajax na goleada de 4 a 1 sobre o Real Madrid, que eliminou o time espanhol da Liga dos Campeões em pleno Santiago Bernabéu.

Com a convocação, Tite terá à disposição para o ataque, além de David Neres, Everton (Grêmio), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Richarlison (Everton-ING), Roberto Firmino (Liverpool-ING). Neymar (Paris Saint-Germain) e Douglas Costa (Juventus) estão lesionados, enquanto nomes como Dudu (Palmeiras) e Willian (Chelsea) ficaram de fora da lista por opção.

David Neres, de 22 anos completados no dia 3 de março. foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O atacante tem passagens pelos times de base, mas não havia sido convocado para a equipe principal.

Com o estreante, a Seleção Brasileira se apresenta a partir do dia 17 na cidade do Porto, em Portugal, palco do amistoso contra o Panamá no dia 23 (sábado). No dia 26 (terça-feira), o Brasil enfrenta a República Tcheca em Praga.