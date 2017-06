Em jogo feio, São Paulo empata com Sport e segue sem vencer fora

O São Paulo segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, embora tenha somado seu primeiro ponto na condição de visitante, após três derrotas. Nesta quarta-feira, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo fraco, com poucas chances de gol. A partida marcou o primeiro duelo entre Rogério Ceni e Vanderlei Luxemburgo como técnicos. Amantes do futebol ofensivo, eles não foram felizes nesta noite.

Com sete desfalques, Ceni armou um time no 3-5-2, repetindo o esquema da derrota para o Corinthians, no domingo. Apesar de seguro, o time foi pouco efetivo no ataque, que teve muitas vezes Wellington Nem e Lucas Pratto isolados, com pouco apoio. No fim, o São Paulo finalizou sete vezes, sendo apenas uma em direção ao gol.

Com 10 pontos ganhos, o Tricolor pode terminar a rodada, que se encerra nesta quinta-feira, na metade de baixo da tabela de classificação. A equipe volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Morumbi. Já o Sport, com oito pontos, recebe o Vitória, na Ilha, às 19 horas do mesmo dia.

O jogo – O São Paulo começou mais aceso, pressionando a saída de bola do Sport. Logo aos cinco minutos, Wellington Nem enfiou para Thomaz no lado esquerdo, o meia invadiu a área, limpou a marcação e finalizou com perigo ao gol de Magrão.

Aos poucos, porém, os donos da casa começaram a sair mais para o ataque. O Tricolor recuou, passou a ter sua área sendo rondada perigosamente, apostando nos contra-ataques, que se mostraram ineficientes em função dos passes errados e da grande distância entre os jogadores no campo da Ilha.

Acuado, o time de Rogério Ceni se safou de levar o primeiro gol aos 36 minutos, quando Thomás achou André em boas condições no lado direito da área. O atacante, meio sem ângulo, bateu forte para boa defesa de Renan Ribeiro. Aos 44, o São Paulo quase abriu vantagem antes do intervalo, após boa jogada de Marcinho na lateral direita e arremate de Lucas Pratto, que raspou na trave esquerda de Magrão.

O Sport voltou mais elétrico para a etapa final e por pouco não balançou a rede adversária logo no primeiro lance, em cabeçada de André, após bobeada da zaga tricolor. Pouco depois, aos oito minutos, o centroavante desperdiçou outra grande chance ao sair na cara do gol e mandar em cima de Renan Ribeiro.

Buscando dar mais mobilidade ao meio-campo do São Paulo, Rogério Ceni colocou Wesley e Lucas Fernandes nos lugares de Thomaz e Cícero, que pouco criaram, e passou Éder Militão para a posição de volante, deixando o time com dois zagueiros. Depois, colocou Gilberto e tirou o cansado Wellington Nem.

A despeito das alterações, o São Paulo só foi criar sua melhor oportunidade de marcar aos 47 minutos, quando Gilberto subiu sozinho na área e testou firme para ótima defesa de Magrão, que garantiu o empate sem gols na Ilha do Retiro. No último lance, polêmica: Wesley acertou Rogério dentro da área, mas Héber Roberto Lopes nada marcou irritando torcida e jogadores do Sport.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 SÃO PAULO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data:14 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (ambos de SC)

Público: 11.904 pagantes

Renda: R$ 278.755,00

Cartão Amarelo: André (Sport); Cícero (São Paulo)

Cartão Vermelho:-

Gols:-

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander; Rithely, Patrick e Thallyson (Everton Felipe); Thomás (Rogério), André e Osvaldo (Juninho)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Éder Militão, Maicon e Lucão; Marcinho, Jucilei, Cícero (Lucas Fernandes), Thomaz (Wesley) e Júnior Tavares; Wellington Nem (Gilberto) e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni