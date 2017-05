Thiago Neves garante vitória celeste sobre o Santos na Vila Belmiro

O Santos não conseguiu fazer prevalecer o mando de campo neste domingo e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória no último fim de semana sobre o Coritiba, o Peixe queria aproveitar o embalo para não deixar os primeiros colocados se distanciarem, no entanto, sofreu com a falta de poder ofensivo na Vila Belmiro.

Sem Lucas Lima, se recuperando de um estiramento na coxa direita, e Dorival Júnior, suspenso por conta da expulsão na última rodada, o Santos teve dificuldades para criar jogadas de perigo e, inclusive, foi inferior ao rival mineiro em boa parte do primeiro tempo. Com Copete os donos da casa melhoraram no segundo tempo e agrediram mais o Cruzeiro, porém, o goleio Fábio seguiu trabalhando pouco na Vila Belmiro.

Se o Santos estava sem Lucas Lima, o Cruzeiro também sofreu com a ausência de grandes nomes, como Ábila e Thiago Neves, que só entraram no segundo tempo por opção de Mano Menezes e acabaram garantindo a vitória celeste com uma bela jogada já na reta final da partida.

O jogo – O Cruzeiro mandou no início do primeiro tempo. Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes não se intimidou e foi para cima do Santos, no entanto, esbarrou no forte esquema defensivo dos anfitriões.

Consistente, o Santos não fazia um grande jogo, mas também não permitia que os adversários pudessem levar perigo. Sem poder contar com seu treinador à beira do campo, cumprindo suspensão por ter sido expulso no duelo contra o Coritiba na rodada passada, o Peixe se fechou e aos poucos foi equilibrando a partida.

Aos 32 minutos Bruno Henrique desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo. O atacante saiu de trás do meio-campo, ganhou a disputa mano a mano com o zagueiro Léo, no entanto, ao entrar na área teve seu arremate defendido pelo goleiro Fábio.

No segundo tempo o jogo ficou mais violento. Copete, pelo lado do Santos, e Léo, pelo lado do Cruzeiro, foram advertidos com cartão amarelo logo nos primeiros dez minutos da etapa complementar, enquanto as equipes seguiam com dificuldades de furar o bloqueio defensivo. Mano Menezes ainda perdeu o zagueiro Dedé, que sentiu um desconforto e teve de ser substituído por Luis Caicedo.

Posteriormente, Thiago Neves entrou no lugar de Arrascaeta e mostrou serviço. Aos 31 minutos Ábila acionou o meia livre em contra-ataque, deixando-o cara a cara com Vanderlei. Ele tentou tocar na saída do goleiro, porém, teve seu arremate bloqueado pelo santista, desperdiçando a melhor chance do segundo tempo.

Seis minutos depois de frustrar a torcida celeste, Thiago Neves se redimiu. Ábila novamente o acionou dentro da área e dessa vez a bola acabou parando no fundo das redes. Vindo de trás, o meia não titubeou na frente de Vanderlei e garantiu a importante vitória da equipe mineira fora de casa.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 CRUZEIRO

Local: Vila Belmiro, Santos

Data: 28 de maio de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Eduardo Tomas de Aquino Valadão (CBF-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (CBF-GO)

Renda: R$ 198.775,00

Público: 7.025

Cartões amarelos: Henrique e Léo (Cruzeiro); Copete (Santos)

Gols:

CRUZEIRO: Thiago Neves, aos 38min do 2º T

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Copete); Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández (Jean Mota); Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Dedé (Caicedo), Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Hudson (Ábila), Arrascaeta (Thiago Neves) e Alisson; Rafael Marques

Técnico: Mano Menezes