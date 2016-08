Torcedores do São Paulo agridem jogadores e furtam materiais do clube

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Este vídeo deixa claro uma agressão ao jogador Wesley.

Torcedores com camisas de organizadas protegendo o atleta. pic.twitter.com/6Uj1pdpMm1 — Kauê Lombardi (@kaue_lombardi) August 27, 2016

Não ficou só na promessa. Torcedores do São Paulo acordaram cedo na manhã deste sábado e protagonizaram cenas de pânico no CT da Barra Funda. Durante aproximadamente duas horas, eles formaram uma grande multidão em frente ao local de treinamento da equipe para cumprir com o protesto já marcado por meio das redes sociais durante a semana. Após negociações com a diretoria, os torcedores foram liberados e tiveram acesso ao campo, onde estavam alguns atletas e parte da comissão técnica.

Com gritos de ordem e pedidos de “respeito à camisa tricolor”, os torcedores cobraram e ameaçaram os jogadores são-paulinos. Em um dos vídeos gravados pelos próprios manifestantes, o volante Wesley aparece sendo escoltado por seguranças até os vestiários e sofrendo agressões pelo caminho. O veterano Diego Lugano e o capitão Maicon ainda tentaram apaziguar os ânimos conversando com diversos membros das torcidas organizadas, que até toparam conversar com a dupla de zagueiros.

Além de Wesley, o meio-campista Michel Bastos e o lateral esquerdo Carlinhos foram os que mais sofreram com a ira dos torcedores, que literalmente invadiram o campo de treino. Em meio a confusão, camisas e bolas ainda foram roubadas e furtados de dentro do CT. O São Paulo divulgou um e-mail em que pediu apoio da Polícia Militar para o período da manhã já por receio do que poderia acontecer, mas não foi atendido.

Lugano salió a enfrentar a los hinchas del San Pablo en clima caliente en el entrenamiento. pic.twitter.com/nayS3cbkba — BUYSAN (@Buysan) August 27, 2016

O técnico Ricardo Gomes, que está no comando há apenas dois jogos, foi poupado pelos torcedores, que só deixaram o local aproximadamente às 11h30 para seguir com o protesto do lado de fora do CT. “Ôôôô, muito respeito com a camisa tricolor, filho da p…”, esbravejavam os organizados.

Neste domingo, a equipe, que não vence em casa desde 10 de julho de tem apenas uma vitórias nas últimas oito partidas, recebe o Coritiba, às 16 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista é apenas o 11º na tabela de classificação e está a quatro pontos da zona de rebaixamento, além de precisar de um milagre para avançar às quartas de final da Copa do Brasil depois de perder para o Juventude, que disputa apenas a Série C, por 2 a 1, em pleno Morumbi, no duelo de ida, na última quarta.

