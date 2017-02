Palmeiras inclui Vitinho e deixa Arouca e Hyoran fora do Paulista

O Palmeiras divulgou a lista de inscritos para o Campeonato Paulista 2017 por meio de seu site oficial no final da manhã desta quinta-feira. O técnico Eduardo Baptista decidiu incluir o jovem meia Vitinho na relação, deixando fora o experiente Arouca e o recém-contratado Hyoran, além do goleiro Daniel Fuzato e do volante Rodrigo.

O Campeonato Paulista impõe um limite de 28 inscritos, mas o Palmeiras inscreveu a princípio somente 27 jogadores. O meia venezuelano Alejandro Guerra, que ainda aguarda a liberação de sua documentação, ocupará a última vaga na lista do Estadual.

Depois de passar por uma cirurgia no tornozelo direito, Arouca precisa de pelo menos 40 dias para se recuperar. Rodrigo, após fazer um jogo em 2016, deve ser emprestado a outro clube e Hyoran, vindo da Chapecoense, passa por trabalho específico de fortalecimento muscular. Já Daniel Fuzato foi promovido recentemente à equipe profissional.

O meio-campista Moisés, ainda em transição física após retirar os pinos que tinha no pé esquerdo no final de 2016, integra a lista de inscritos. Assim como o meia Vitinho, formado nas categorias de base, e o atacante Rafael Marques, antes ameaçado de ficar fora. A partir das quartas de final, o regulamento permite fazer até quatro trocas na relação.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, contra o Botafogo-SP. Nos dois primeiros amistosos da temporada, o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista empatou contra Chapecoense (2 x 2) e Ponte Preta (1 x 1).

Confira a lista de inscritos do Palmeiras no Campeonato Paulista:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Jean, Fabiano, Zé Roberto e Egídio

Zagueiros: Yerry Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena, Thiago Martins e Antônio Carlos

Meio-campistas: Moisés, Tchê Tchê, Felipe Melo, Thiago Santos, Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho

Atacantes: Dudu, Roger Guedes, Alecsandro, Lucas Barrios, Willian, Keno, Erik e Rafael Marques