Santos aceita negociar Rodrigão apenas se encontrar substituto

Nos últimos dias, o Santos viu Rodrigão ser sondado por quatro equipes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017. O Peixe, por sua vez, acredita que o atacante ainda não tem ‘tarimba’ para ser o reserva imediato de Ricardo Oliveira e pretendia utilizá-lo como moeda de troca com Vitória, Sport, Bahia ou Grêmio. Porém, o técnico Dorival Júnior mudou os planos da diretoria santista.

Apesar de também entender que Rodrigão ainda precisa adquirir mais experiência para ser a sombra de Oliveira, o comandante está de olho no mercado da bola e vem acompanhando a dificuldade que o alvinegro tem para contratar um centroavante de ‘peso’. Por conta disso, Dorival pretende liberar o atacante por empréstimo somente após o clube fechar com outro jogador da posição.

Após “resolver” o sistema defensivo com as contratações do zagueiro Cleber, do Hamburgo, do lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, e do volante Leandro Donizete, do Atlético-MG, o Santos agora quer reforçar a equipe do meio para frente. E para o comando de ataque, o alvinegro tentou Berrío, do Atlético Nacional, mas recuou após ouvir que os colombianos só aceitariam vendê-lo por cerca de R$ 16,5 milhões.

Outro nome na mira é o de Luís Fabiano. Porém, o Fabuloso não gostou da oferta santista. O Peixe ofereceu R$ 100 mil e um contrato curto de ‘experiência’, parecido com o acordo que fez com Ricardo Oliveira no começo de 2015. O jogador, por sua vez, recebeu propostas mais vantajosas e não deve desembarcar na Vila Belmiro. O ex-atacante do São Paulo também não pretende ser reserva e já avisou que vai definir o seu futuro só depois da virada do ano.

No meio do ano, os santistas trouxeram Rodrigão do Campinense, acreditando que ele poderia ser o reserva ideal para o Oliveira. Porém, apesar de ter empolgado no começo, marcando três gols em seus quatro primeiros jogos com a camisa do alvinegro, o atacante caiu de rendimento e chegou até a perder posição para Joel nas últimas partidas da temporada.