Kazim brinca e reivindica gol marcado por Pablo em Mirassol

Assim que o Corinthians alcançou o empate com o Mirassol, no primeiro tempo do jogo deste sábado de Carnaval, fora de casa, o atacante inglês naturalizado turco Kazim correu em direção ao banco de reservas da sua equipe para avisar que o gol era seu. A dúvida existia porque ele estava ao lado do zagueiro Pablo na hora da conclusão.

“O gol foi meu. É claro que o último toque foi meu. Isso é certo. Eu falo a verdade”, insistiu Kazim, no intervalo da vitória por 3 a 2, com um largo sorriso estampado no rosto. “É brincadeira”, admitiu.

Seja como for, Kazim teve grande colaboração para Pablo balançar a rede. Aos 38 minutos, o atacante ajeitou a bola no peito, caindo, após o lateral esquerdo Guilherme Arana levantar na área em cobrança de falta. O zagueiro completou para dentro.

“O gol foi meu. Eu que chutei depois de ele dominar”, esclareceu Pablo, em tom mais sério do que o do companheiro. Ainda no primeiro tempo, Kazim faria outra assistência sem querer – ele não acertou a bola em cheio em um chute de bicicleta e acabou deixando o volante Maycon livre para marcar. No segundo, desperdiçou uma oportunidade diante da meta aberta.

Com mais uma boa atuação como corintiano, Kazim comemorou, além das assistências, a melhor campanha do Campeonato Paulista. O feito até então era do próprio Mirassol, que estava invicto, com quatro vitórias e um empate. “Esse é um bom time”, elogiou o irreverente jogador estrangeiro.