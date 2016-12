Alvo do Corinthians, Rueda renova com o Atlético Nacional, diz jornal

Em meio a especulações que colocam o técnico Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional-COL, como sucessor de Oswaldo de Oliveira no Corinthians, o jornal El Colombiano assegurou a permanência do comandante na equipe pela qual foi campeão da Copa Libertadores da América deste ano, finalista da Copa Sul-Americana e ficou com o terceiro lugar no torneio intercontinental da Fifa.

Segundo a publicação, o treinador chegou a um acordo com a diretoria quanto à cirurgia que precisará fazer no quadril em janeiro – justamente uma das pendências para o acerto com o Corinthians, que espera o pretendido se decidir sobre a sua condição médica para fazer uma proposta oficial.

Ainda de acordo com o jornal local, Rueda deve ficar entre dois a três meses longe dos treinamentos por causa da intervenção cirúrgica e deixará seus homens de confiança Bernardo Redín (auxiliar técnico) e Carlos Eduardo Velasco (preparador físico) à frente do time colombiano.

Rueda foi um nome oferecido ao Timão na última sexta-feira, mas contava com resistência do presidente Roberto de Andrade por ser um treinador estrangeiro. Na avaliação do mandatário, treinadores que não dominam o português não conseguem realizar o trabalho com os atletas e acabam prejudicados.

Diante da boa repercussão do nome nas redes sociais e das boas recomendações feitas por outros membros da diretoria, encantados com o domínio do Atlético Nacional na América do Sul entre 2015 e 2016, porém, Roberto se convenceu e pediu para o gerente de futebol, Alessandro, tentar contato com Rueda.

Além do colombiano, outros nomes foram trabalhados pela diretoria, como Jorginho, ex-Vasco, e Guto Ferreira, do Bahia, mas ambas tratativas não evoluíram. O clube quer anunciar antes do Natal o próximo comandante, para poder realizar o planejamento ao lado do técnico.