Cássio admite que não estudou pênaltis de Luan: “Não pegava um”

O goleiro Cássio tornou-se o grande personagem da vitória do Corinthians sobre o Grêmio, na tarde deste domingo, ao fazer grande defesa em chute de Luan, da pequena área, e depois pegar um pênalti justamente do camisa 7 gremista. Em tempos de muito estudo e departamento de inteligência nos times, porém, o arqueiro mostrou sinceridade ao admitir que não estudou como o adversário cobrava penalidades.

“Para ser bem sincero, não estudei. Vinha estudando outros pênaltis, não pegava um (risos)”, disse o jogador, reconhecendo ainda que tinha uma certa noção do que poderia acontecer. “Mas sabia que ele dava paradinha, então esperei bastante e fui feliz de fazer a defesa”, comentou o camisa 12.

Envolvido no lance, o armador gremista não quis dar muitos méritos para o alvinegro. Na sua avaliação, o fato de ter pegado mal na bola facilitou bastante o trabalho do ídolo da Fiel, que deu rebote e viu Balbuena chegar para mandar a escanteio.

“Fui eu que errei. Peguei errado e ficou fácil para ele. Faz parte. A gente fez um grande jogo. Acabei perdendo pênalti que poderia mudar o jogo. É trabalhar para que a bola possa entrar”, avaliou o atleta de 24 anos, um dos melhores jogadores da competição.

Contente pelo triunfo, Cássio reconheceu que fazer 1 a 0 no vice-líder e abrir uma maior vantagem na tabela de classificação é algo que deixa o Timão mais confortável para as próximas rodadas do Nacional.

“Primeira vez que nós ganhamos aqui, foi sofrido, mas valeu. A gente buscou ver os erros da equipe do Grêmio e conseguiu equilibrar. O Grêmio mudou seu estilo, não foi tão forte, foi mais organizado para o ataque. É mérito da equipe toda, a união, não temos um craque na equipe, é o conjunto e o professor Carille que têm o mérito”, comentou, minimizando sua parcela de contribuição.

“Fico feliz por ajudar, fomos sólidos defensivamente e lá na frente o pessoal conseguiu resolver. Foi bom, o nível de concentração de toda a equipe foi muito bom. Sabíamos que era um jogo difícil, levamos como mais uma partida importante”, concluiu.