São Paulo soma dez derrotas em clássicos como visitante desde 2017

A derrota para o Corinthians no último domingo ainda repercute forte no Morumbi. Além de ter desencadeado mais uma série de protestos por parte da torcida, o revés em Itaquera aumentou o retrospecto negativo do Tricolor em clássicos como visitante nos últimos dois anos.

A última vitória conquistada em território inimigo ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2017. Na ocasião, então comandado por Rogério Ceni, o São Paulo venceu o Santos por 3 a 1, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, com gols de Christian Cueva e Luiz Araújo (2).

Desde então, o time do Morumbi acumulou dez derrotas e três empates em clássicos disputados longe de casa. São ainda 27 gols sofridos e apenas 11 marcados atuando como visitante.

Nesse período, os maiores algozes do Tricolor foram Corinthians e Palmeiras, com quatro reveses para cada um dos rivais. Dessas oito derrotas, quatro aconteceram no Allianz Parque, três na arena de Itaquera e um no Pacaembu.

Jogando contra o Santos como visitante, foram duas derrotas e um empate. No último San-São, o Tricolor perdeu por 2 a 0, no Pacaembu, pelo Paulistão deste ano. O resultado aumentou a desconfiança sobre André Jardine, que acabou caindo cinco jogos depois.

Contratado no lugar de Jardine, Cuca foi apresentado na última segunda-feira, mas só deverá assumir a equipe de vez após o Paulistão. Um de seus inúmeros desafios será transformar o São Paulo novamente em um visitante indigesto, sobretudo em clássicos.

Veja os clássicos do São Paulo como visitante desde 2017:

CORINTHIANS

23/04/2017: 1 x 1 (Arena Corinthians)

11/06/2017: 2 x 3 (Arena Corinthians)

27/01/2018: 1 x 2 (Pacaembu)

28/03/2018: 1 (4) x 0 (5) (Arena Corinthians)

10/11/2018: 1 x 1 (Arena Corinthians)

17/02/2019: 1 x 2 (Arena Corinthians)

PALMEIRAS

11/03/2017: 0 X 3 (Allianz Parque)

27/08/2017: 2 x 4 (Allianz Parque)

08/03/2018: 0 x 2 (Allianz Parque)

02/06/2018: 1 x 3 (Allianz Parque)

SANTOS

15/02/2017: 3 x 1 (Vila Belmiro)

09/07/2017: 2 x 3 (Vila Belmiro)

16/09/2018: 0 x 0 (Vila Belmiro)

27/01/2019: 0 x 2 (Pacaembu)