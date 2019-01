Fabinho se consolida como maior campeão da “Era Cotia”

Confira este e outros vídeos em

Fabinho se consolidou na última sexta-feira como o maior vencedor da “Era Cotia”. Desde 2013 no São Paulo, o atacante ergueu seu 12º troféu com a camisa tricolor ao derrotar o Vasco da Gama nos pênaltis, coroando a grande campanha feita na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que marcou quatro gols e deu outras três assistências.

“A Copa São Paulo é o grande campeonato de base. Busco esse sonho desde o ano passado, mas, infelizmente, fomos vice. Mas, agora, ela chegou. Fomos campeões e consegui atingir esse objetivo. Era o título que me faltava”, afirmou.

Presente no vice-campeonato de 2018, quando o São Paulo perdeu a final para o Flamengo, Fabinho foi um dos grandes destaques da equipe comandada por Orlando Ribeiro. Após se sagrar campeão de praticamente tudo com o Tricolor, o camisa 11 celebrou a conquista considerada a cereja do bolo de sua trajetória em Cotia.

“Agradeço a todos que estiveram comigo durante todas essas conquistas, sempre grupos fantásticos, cheio de amigos. Agora é gora de celebrar muito, pois é algo que ficará marcado em minha vida”, concluiu Fabinho.

TÍTULOS DE FABINHO NA ERA COTIA:

2014

Copa Votorantim

Campeonato Paulista

2015

Campeonato Paulista

2016

Campeonato Paulista

Copa BH

2017

Copa Ouro

Copa RS

Future Cup

Aspire Tri-Series

2018

Copa do Brasil

Supercopa do Brasil

2019

Copa São Paulo