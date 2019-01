Santos para a Copinha tem cinco jogadores com contrato perto do fim

O elenco do Santos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem cinco jogadores com contrato perto do fim: o goleiro Thiago Igor, o zagueiro Matheus Guedes, o lateral Charles e os meias Tailson e Alexandre Tam. Do quinteto, apenas Charles não é titular.

O caso de maior preocupação para o Peixe é Matheus, com passagem pelo elenco profissional. Seu vínculo termina no dia 31 de março e ele é monitorado pelo futebol italiano há anos. O goleiro Thiago tem acordo de formação.

O Santos estreia na Copinha nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Sergipe, em Mogi das Cruzes. O time-base é: Thiago, Mikael Doquinha, Felipe Torres, Matheus Guedes e Rhuan; Wagner Palha, Weslley Pereira e Lucas Lourenço; Alexandre Tam, Wesley Santos e Tailson.

Veja abaixo a lista dos inscritos, com a validade dos contratos:

Goleiros

Thiago Igor – contrato de formação até 31 de janeiro de 2019

Paulo Mazoti – 30 de setembro de 2020

Breno – contrato de formação até 31 de dezembro de 2020

Zagueiros

Felipe Torres – 30 de abril de 2020

Matheus Guedes – 31 de março de 2019

Derick – 30 de setembro de 2021

Gabriel Oliveira – 28 de fevereiro de 2021

Laterais

Mikael Doquinha – 30 de setembro de 2021

Rhuan – 31 de outubro de 2019

Fernando Pileggi – 31 de dezembro de 2019

Charles – 30 de abril de 2019

Volantes

Wagner Palha – 30 de junho de 2021

Felipe Carvalho – 31 de dezembro de 2020

Sandry – contrato de formação até 31 de janeiro de 2020

Meias

Weslley Pereira – contrato de formação até 31 de dezembro de 2020

Lucas Lourenço – 27 de setembro de 2022

Tailson – 19 de abril de 2019

Giovanni – contrato de formação até 31 de janeiro de 2020

Alexandre Tam – 30 de junho de 2019

Athos – 31 de dezembro de 2020

Atacantes

Wesley Santos – 30 de janeiro de 2021

Marcos Leonardo – contrato de formação até 31 de dezembro de 2020

Nicolas – 31 de dezembro de 2019

Matheus Moraes – 30 de janeiro de 2020

Caio Mota – 31 de março de 2021