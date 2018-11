Auxiliar de Cuca é um dos trunfos do Santos por Abel Braga

Eudes Pedro, auxiliar de Cuca, é um dos trunfos do Santos para contar com o técnico Abel Braga a partir de 2019.

Eudes iniciou a sua carreira com Abel no Santa Cruz, em 1987. O treinador, na sequência, o levou para o Atlético-PR. Eles têm boa relação até hoje e conversarão sobre a chance de trabalhar juntos.

Eudes e outros funcionários do Peixe torcem por Abel Braga por conta do “estilo Cuca” – um funcionário competente e também agregador, com preocupações além dos treinamentos e jogos.

O auxiliar de Cuca deve permanecer no Alvinegro em 2019 e pode ser o técnico do Vitória de Santo Antão no Campeonato Pernambucano, numa parceria com o empréstimo de jogadores da extinta categoria sub-23. O preparador físico Carlinhos Neves negocia para ficar.

Cuca para a partir de dezembro para tratar de duas artérias comprometidas. O técnico passará por cirurgia no coração e interromperá a carreira por tempo indeterminado.

Como disse em entrevista à reportagem, Abel Braga começou a pensar sobre o futuro na última terça-feira, na volta de viagem para o Uruguai. O Santos aceita pagar o mesmo salário de Cuca para trazê-lo. O presidente José Carlos Peres o quer “para ontem.