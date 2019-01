Portuguesa perde no Canindé e é eliminada da Copinha

A Portuguesa está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite dessa segunda-feira, a Lusa encarou o Volta Redonda no estádio do Canindé e acabou derrotada por 2 a 1 na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copinha.

Os cariocas abriram o placar com Romário logo aos nove minutos de jogo. Aos 32, os paulistas empataram com Lucca. Mas, aos 14 minutos da etapa final, o zagueiro e o goleiro da Portuguesa não se entenderam e Marquinhos aproveitou para garantir o triunfo do Volta Redonda.

Esse foi o segundo jogo entre as equipes na atual edição da principal competição de base do país. Na primeira fase, a Lusa venceu por 1 a 1. Agora, porém, o Volta Redonda se vingou e ficou com a classificação.

Agora, o time do Rio de Janeiro enfrentará o Atlético-MG. O Galo eliminou o Água Santa mais cedo, também nessa segunda-feira, raças uma vitória magra por 1 a 0.

Confira todos os resultados da 3ª fase da Copinha:

América-MG 0 x 1 Botafogo-RJ

Internacional-RS 0 x 5 Guarani

Rio Preto 1 x 0 São José-RS

Trindade-GO 1 x 4 Figueirense-SC

Mirassol 2 (4) x (2) 2 Athletico-PR

Cruzeiro-MG 3 x 0 Marília

Palmeiras 3 x 0 Galvez-AC

Ferroviária 0 x 2 São Paulo

Atlético-MG 1 x 0 Água Santa

Grêmio 2 x 0 CSA-AL

Primavera 1 (2) x (3) 1 Visão Celeste-RN

São Caetano 2 (5) x (6) 2 Coritiba

Vasco-RJ 5 x 1 Manthiqueira

Audax 1 x 0 Fluminense-RJ

Corinthians 2 (4) x (2) 2 Red Bull

Volta Redonda 2 x 1 Portuguesa