Zé Roberto confia em título do Palmeiras, mas aconselha: “Trabalhar com pés no chão”

Invicto na liderança do Brasileirão, classificado às quartas de final da Copa do Brasil e para as oitavas da Copa Libertadores, o Palmeiras teve um primeiro semestre arrasador. Durante a paralisação dos campeonatos por conta da Copa América, o Verdão acabou derrotado em amistoso para o Guarani, e, em jogos-treinos, empatou com o Operário-PR e venceu o Oeste.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, em evento da Heineken, o ex-jogador e atual assessor técnico do clube paulista, Zé Roberto avaliou os primeiros seis meses do ano e confia no potencial do plantel para conquistar uma taça.

“A expectativa de todos os anos é de sempre conquistar títulos. Trazer aos torcedores palmeirenses aquela emoção de ter tido uma conquista na temporada. Até o momento, o Palmeiras está muito bem, acabou não disputando a final do Paulista, mas isso ajudou na questão de arrumar uns detalhes dentro do time para que pudesse melhorar. O clube melhorou muito e a maior prova são os 32 jogos invictos, melhor defesa, melhor ataque e classificação antecipada”, disse o campeão do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, em 2016.

Para conquistar o bicampeonato consecutivo da competição de pontos corridos ou um torneio mata-mata, o Verdão terá que manter a boa fase no restante do ano. O ex-futebolista prega tranquilidade para conseguir o objetivo.

“O Palmeiras está em um momento muito bom e a gente espera que siga assim. É continuar trabalhando com os pés no chão e saber que estamos no caminho certo”, concluiu Zé Roberto.

Em seu primeiro compromisso após o recesso pela Copa América, o Palmeiras enfrenta o Internacional às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília) de sábado, o time alviverde pega o rival São Paulo, no Morumbi.

*Especial para a Gazeta Esportiva