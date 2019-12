Palmeiras inscreve Gabriel Veron para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores inscritos pelo Palmeiras para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Buscando o primeiro título da competição, o Verdão terá 30 jovens disponíveis.

O destaque é o atacante Gabriel Veron, eleito melhor jogador do último Mundial sub-17, vencido pela Seleção Brasileira. O jovem de 17 anos, porém, não deve jogar no torneio de base, já que provavelmente se reapresentará com o elenco profissional da equipe alviverde. O lateral-esquerdo Lucas Esteves e o meia Gabriel Menino vivem situação semelhante.

O Palmeiras disputa o Grupo 17 na primeira fase da Copa São Paulo, com sede em Araraquara. A estreia do Verdão está marcada para o dia 2 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, contra o União-MT. Ferroviária-SP e Petrolina-PE completam a chave.

Confira os inscritos do Palmeiras para a Copinha: