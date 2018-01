Palmeiras goleia Moto Club e se classifica à segunda fase da Copinha

O Palmeiras se classificou à segunda fase da tradicional Copa São Paulo durante a noite desta sexta-feira. No Estádio Joaquinzão, com facilidade para se impor diante do Moto Club, o time alviverde garantiu a vaga de maneira antecipada ao golear por 5 a 0.

Com seis pontos ganhos, o Palmeiras ocupa o primeiro lugar do Grupo 27, uma vez que supera o Taubaté no saldo de gols. Às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Estádio Joaquinzão, os dois clubes brigam pela liderança da chave. Moto Club e Luverdense, já eliminados, jogam a partir das 18 horas.

Superior desde o começo da partida, o Palmeiras inaugurou o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo. Yan recebeu pela direita e cruzou para a área. José Aldo não conseguiu completar, mas o atacante Fernando bateu firme para superar o goleiro Léo.

Acuado no campo de defesa, o Moto Club procurou explorar contra-ataques e eventuais erros do Palmeiras. Na melhor chance do time maranhense, Pedro Conca recebeu na cara de Anderson, mas o goleiro saiu com sucesso para defender.

O Palmeiras manteve o domínio durante a etapa complementar e conseguiu aumentar a vantagem logo aos 3 minutos. Um dos melhores jogadores em campo, Mailton descolou belo passe para Fernando. O atacante, oportunista, apenas tocou na saída do goleiro Léo.

A equipe alviverde marcou o terceiro gol aos oito minutos da etapa complementar. Em cobrança de arremesso lateral pelo lado direito, Mailton mandou a bola para a área. A zaga maranhense vacilou na tentativa de afastar e ela sobrou para José Aldo completar perto da marca do pênalti.

Abalado pelos gols sofridos logo no começo do segundo tempo, o Moto Club ficou ainda mais vulnerável e sofreu o quarto aos 13 minutos. Johnny recebeu de Yan do lado esquerdo da grande área, limpou a marcação com facilidade e bateu para decretar a goleada palmeirense.

O Palmeiras encerrou a vitória em grande estilo aos 36 minutos do segundo tempo. Considerado um dos principais talentos das categorias de base, o meia Alanzinho arriscou de longe para marcar um golaço. A bola tocou nas duas traves adversárias e terminou nas redes.