Com tradutor em campo, Palmeiras prepara japonês para Copinha

O Palmeiras treinou para disputar a Copa São Paulo durante a ensolarada manhã desta sexta-feira. O meia-atacante japonês Daiju Sasaki, auxiliado por seu tradutor até mesmo dentro de campo durante a atividade, deve finalmente estrear pelo time alviverde no torneio disputado em janeiro.

Como não fala português nem inglês, Sasaki depende do intérprete Helio Miyake para compreender as instruções do técnico Wesley Carvalho. O tradutor, portanto, acompanhou o atleta de perto e, ao final do treino, intermediou uma conversa com o treinador – aplicado, ele chegou a devolver algumas bolas após um exercício de finalização.

“Em inglês, ainda consigo arranhar alguma coisa, mas, japonês, não tem como”, explicou Carvalho, que também aprende com Sasaki e seu tradutor. “Algumas palavras, são necessárias, como correr, pressionar, atacar o espaço, fazer flutuação. Dá para memorizar”, completou.

Como chegou no último mês de agosto, o japonês de 19 anos não pôde ser inscrito nos Campeonatos Paulista e Brasileiro, ambos vencidos pelo time sub-20 do Palmeiras. A ideia do treinador era promover a estreia de Sasaki na Copa RS, também conquistada pelo clube alviverde, mas uma lesão mudou os planos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É um jogador muito inteligente, capacitado e com recursos técnicos, bem diferente do que estamos acostumados a ver. Não é que não existam japoneses talentosos, mas você percebe que ele tem a malandragem de saber jogar. Na Copa São Paulo, esperamos ver a resposta que imaginamos pelo que foi apresentado nesse período de trabalho”, disse Carvalho.

O Palmeiras adquiriu 30% dos direitos econômicos de Sasaki e acertou seu empréstimo por um ano do Vissel Kobe, time defendido pelo astro espanhol Andrés Iniesta. Às 21h30 (de Brasília) do dia 3 de janeiro, a equipe alviverde estreia na Copa São Paulo diante do Galvez-AC, na Arena Capivari.