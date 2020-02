Athletico decide vender e Palmeiras se aproxima da contratação de Rony

A novela que se criou em cima das negociações por Rony, enfim, deve ter um ponto final. A Gazeta Esportiva apurou que o atacante está muito perto de ser anunciado como reforço do Palmeiras. A expectativa é de que até sexta-feira tudo esteja resolvido.

Anderson Barros, diretor de futebol do clube alviverde, se acertou nessa terça com o Athletico e também já tem um acordo apalavrado com os representantes do atleta, que chegaram a se reunir na Academia de Futebol.

A pendência final é a mesma que tem retardado a conclusão das tratativas desde o início, ou seja, o acerto entre Athletico e os representantes de Rony. A novidade neste ponto é que a diretoria do Furacão, contra a parede, agora está disposta a ceder.

Após acenar com uma mudança de postura e se aproximar de uma reconciliação, inclusive com direito a agendamento de reunião para assinatura da renovação contratual, o Athletico resolveu recuar.

A reviravolta tem relação com Mario Celso Petraglia, que recebeu alta hospitalar, freou os planos de seus companheiros que haviam assumido a negociação e avisou que pretende consumar a venda do atacante.

A postura dos athleticanos paralisou um acordo praticamente selado e irritou de vez os representantes de Rony, que deram um ultimato ao clube paranaense: vender o atleta ao Palmeiras até o fim da semana.

Nesta quarta, Rodrigo Gama Monteiro, advogado do Athletico, entrou em contato com as partes para passar a posição do clube de concluir a transferência.

A promessa é de que uma proposta será feita aos representantes de Rony, que têm direito a 50% dos 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) que o Palmeiras está disposto a pagar por metade dos direitos econômicos do jogador. Petraglia pretendia repassar apenas 1 milhão de dólares, porém, percebeu que assim o negócio jamais será feito.

Dessa maneira, tanto o Palmeiras quanto os representantes de Rony estão apenas no aguardo do Athletico enviar os documentos para que tudo seja formalizado. Se os rubro-negros não derem para trás de novo, em dois dias, no máximo, a situação deve se definir.

O contrato vigente de Rony com o Athletico termina em junho de 2021. A proposta do Palmeiras é de vínculo até o fim de 2023. O salário de Rony praticamente dobraria, em relação ao que o atleta recebe hoje, e também haveria o pagamento de luvas na casa de 1 milhão de dólares.