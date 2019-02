Encontro de Ganso e Pedro gera repercussão: “Tem 9, tem 10”

Maior reforço do Fluminense para a temporada de 2019, o meia Paulo Henrique Ganso chegou ao Rio de Janeiro no último domingo e foi recebido pelos torcedores no Aeroporto Santos Dumont. Já nesta segunda-feira, o camisa 10 trabalhou pela primeira vez no CT do clube.

Durante o treinamento, Ganso foi recebido por um companheiro ilustre: o atacante Pedro. O encontro foi registrado e publicado nas redes sociais do Fluminense e gerou repercussão positiva junto aos torcedores. Alguns chegaram a dizer que a dupla será protagonista de títulos em 2019.

Na última quinta-feira, Ganso foi contratado pelo Fluminense junto ao Sevilla e assinou por cinco anos. O meia, com passagens pela Seleção Brasileira, se destacou por Santos e São Paulo, mas teve passagem apagada na Europa pelo Sevilla e pelo Amiens, da França.

Pedro foi a principal revelação do Fluminense em 2018 e uma das principais do futebol brasileiro. As boas atuações do atacante lhe renderam sua primeira convocação para a Seleção Brasileira em agosto. No entanto, na semana seguinte, Pedro sofreu grave lesão no joelho direito e perdeu o restante da temporada.