Ganso chega ao Rio e é recebido com festa pela torcida do Fluminense

Paulo Henrique Ganso pôde sentir neste domingo todo o peso da responsabilidade que terá no Fluminense. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro em um clima de empolgação, com uma grande festa e a presença de muitos torcedores.

Satisfeito, Ganso chegou a subir nos ombros de seguranças do Fluminense e cantar com os torcedores. “Quero fazer essa torcida feliz”, avisou o atleta, que se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz para estrear o quanto antes.

O novo meia do Fluminense assinou contrato por cinco temporadas. Ganso foi revelado no Santos, onde fez uma parceria inesquecível com Neymar, e depois passou por São Paulo, Sevilla-ESP e Amiens-FRA.