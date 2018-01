Fluminense perde para o Marília e está eliminado da Copinha

O Fluminense deu adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Marília. Com o resultado, os tricolores terminaram o grupo 8 com apenas três pontos. Já o Marília, sede da chave, chegou aos sete e confirmou a liderança.

A segunda vaga do grupo será definida ainda nesta terça-feira, na partida entre Mogi Mirim-SP e Tubarão-SC. Os catarinenses jogam pelo empate, enquanto que os paulistas necessitam da vitória para avançar na Copinha.

O jogo – O Fluminense iniciou a partida buscando mais o ataque pela necessidade do resultado. No entanto, foi o Marília que criou a primeira boa chance da partida. Após cobrança de falta na área e Victor Diego, a bola passou por todo mundo e obrigou o goleiro Heitor a fazer defesa no susto.

Os cariocas só responderam muito tempo depois. Pedrinho fez boa jogada individual pea esquerda e cruzou rasteiro para a área. Só que nenhum companheiro apareceu para tocar para a rede. O lance animou o Fluminense, que quase abriu o placar aos 30 minutos. Rafael Resende cobrou falta de longe e obrigou o goleiro Ian a fazer grande defesa com os pés.

O confronto seguia aberto, pois o Marília também chegava ao ataque com perigo. Em cobrança de escanteio, Gabriel Perdigão cabeceou, a bola desviou na zaga, mas Heitor estava atento para salvar os tricolores. Depois disso, o equilíbrio permaneceu até os minutos finais. Assim, o jogo foi para o intervalo com placar inalterado.

No segundo tempo, o Marília assustou logo no início. O goleiro Heitor tentou sair de forma rápida e entregou no pé de Lucas, que chutou de longe e quase acertou a rede carioca. Só que a resposta do Fluminense veio em seguida. Após cruzamento, Evanílson tentou de voleio, mas pegou errado e viu a bola ir pela linha de fundo.

Aos poucos, o Fluminense passou a dominar a partida. Os cariocas começaram a chegar com perigo, principalmente em bolas levantadas na área. Em duas oportunidades, os atacantes não conseguiram a finalização. Só que quem abriu o placar foi o Marília, aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Diego Borges cabeceou sem chance para Heitor.

O revés fez Fluminense ser obrigado a se lançar ao ataque. Só que o nervosismo tomou conta dos tricolores, que não conseguiam criar boas jogadas. O Marília recuou e passou a explorar os contra-ataques e sacramentou a vitória aos 43 minutos, com gol de Marcão, para dar números finais a partida.