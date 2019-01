Fessin sofre fratura na tíbia e será operado nesta quarta-feira

O meia-atacante Fessin sofreu uma lesão grave durante a partida entre Corinthians e Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em disputa de bola com o goleiro adversário, o jogador do Timão fraturou a tíbia direita, saiu de campo de ambulância e foi levado ao Hospital São Camilo, em Itu.

O Corinthians, por meio de suas redes sociais, divulgou que o jogador passará por procedimento cirúrgico nesta quarta-feira, no hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, pelo Dr. Ivan Grava.

O lance ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo. Em velocidade na tentativa de alcançar a bola antes do goleiro, Fessin acabou se chocando com o adversário, que não teve a intenção de machucá-lo. Ainda assim, a perna do meia-atacante ficou presa entre as pernas de João Victor, o que causou a fratura.

Os médicos do Corinthians rapidamente entraram em campo e socorreram o jogador. Pouco depois, ele foi levado de maca à ambulância, que o levou até o hospital próximo para tratar a fratura. O placar era de 1 a 1 quando aconteceu o trágico lance.