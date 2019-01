Corinthians vai até os pênaltis, mas garante vaga na Copinha

O Corinthians está garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sob os olhares de Fábio Carille, a equipe Sub-20 do Timão conquistou a classificação em cima do Red Bull Brasil apenas nos pênaltis. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o alvinegro contou com a batida para fora de Chrigor e a defesa do goleiro Diego na cobrança de Léo para vencer por 4 a 2. Agora, o Corinthians encara o Visão Celeste.

Diferente das últimas atuações, o Corinthians começou a partida desatento. E pagou caro por isso. Logo aos cinco minutos, Luis Phelipe arriscou de fora da área, contou com marcação frouxa do Timão e também com a colaboração do goleiro Diego para abrir o placar.

O Corinthians, então, acordou. Foi para cima, pressionou e, e pouco tempo, virou o placar. Aos 27, Fabricio Oya acertou um chute indefensável e empatou. Menos de cinco minutos depois, Rafael Bilu pegou rebote do travessão e colocou o alvinegro em vantagem.

Mas foi justamente no melhor momento do time de Eduardo Barroca que o Red Bull Brasil voltou a pegar o Corinthians de surpresa. De novo a bola caiu no pé de Luis Phelipe e o jovem atacante do Red Bull Brasil teve tranquilidade para driblar o goleiro Diego e deixar tudo igual.

A comemoração dos jogadores com a Fiel após a classificação para as oitavas de final da Copinha!

O ritmo pouco mudou na segunda etapa, mas os lances de gol diminuíram consideravelmente. O clima de drama e nervosismo tomou conta da partida até o fim, mas o empate prevaleceu e a vaga teve de ser decidida nas penalidades.

O Red Bull Brasil, que comemorou o empate após o término do jogo, acabou falhando na hora H. Chrigor isolou a terceira cobrança e Léo parou no goleiro Diego. Pelo Corinthians, Fabricio Oya, João Celeri, Gustavo Mantuan e Caetano converteram.