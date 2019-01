Carille concorda com Rueda e admite dar chance a Araos em nova posição

Ángelo Araos chegou ao Corinthians em julho do ano passado, estreou no início de agosto e neste sábado entrou em campo com a camisa alvinegra pela 21ª vez. Até agora, nenhum gol marcado e expectativas ainda não correspondidas, o que pode complicar seu objetivo de se manter convocado pela seleção do Chile.

O técnico Reinaldo Rueda revelou à Gazeta Esportiva que espera ver Araos mais vezes para poder tê-lo no grupo chileno. E chamou atenção ao cravar o melhor posicionamento em campo do jogador de 21 anos. “Ángelo joga muito bem nessa posição de armador externo pela esquerda, faz muito bem essa função”, disse o colombiano, agora no Chile e com passagens por Flamengo e Atlético Nacional.

A declaração chamou atenção justamente porque aberto pela esquerda talvez seja a única função que Araos ainda não desempenhou no meio de campo do Corinthians. Questionado sobre a opinião de Rueda, Carille negou que Araos tenha passado tal preferência, mas admitiu que concorda com o técnico da seleção chilena, apesar de justificar a falta de oportunidade ao atleta nesse setor.

“Não passou para mim, não. A partir do momento que teve a possibilidade dele chegar, busquei o melhor. E o melhor dele sempre foi partindo da esquerda e rodando, da esquerda para o centro. Mas o esquema na Universidad de Chile (ex-clube de Araos) era diferente. O volante deles não saia do miolo justamente para abrir esse espaço. Já conversei com ele sobre isso. Eu sei, mas nesse início ainda não consegui colocá-lo onde ele melhor rende. Mas é um outro jeito de jogar, e eu vou querer vê-lo ali ainda”, afirmou o comandante corintiano.

