Andrés critica uso do VAR em lances polêmicos da final

Jair Ventura se recusou a falar sobre a arbitragem mesmo depois da derrota do Corinthians para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. A postura já é praxe do treinador carioca. Mas, Andrés Sanchez não perdeu a oportunidade de criticar a participação do VAR (árbitro de vídeo) nos lances cruciais da partida disputada na Arena de Itaquera.

Para o presidente corintiano, tanto o pênalti marcado para seu clube quanto o gol anulado de Pedrinho não deveriam ter sido tema para uma revisão. Em ambas as jogadas, o juiz Wagner do Nascimento Magalhães mudou de opinião após ter a atenção chamada por Wilton Pereira Sampaio, que estava de frente aos monitores.

“O Corinthians votou contra a situação que explicaram para nós, não só pelos valores, tanto que hoje muita gente está falando que foi e que não foi. Se tem o VAR para interpretação, não é para ter. VAR é para jogada específica, sem interpretação. Não adianta ter VAR e ter esses problemas novamente. Eu já fui prejudicado, já fui beneficiado, agora, não pode usar o VAR por uma falta do Jadson, mão no ombro e ele dá no rosto, e não pode o pênalti, que se o toque foi forte ou não, é interpretativo. Ele (árbitro) não precisava do VAR”, esbraveou o mandatário.