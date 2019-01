Botafogo despacha o Atlântico-BA pela Copinha

O Botafogo manteve vivo o sonho de conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez ao derrotar o Atlântico, da Bahia, por 2 a 0, em partida disputada na tarde desta sexta-feira em São Carlos. Os gols foram marcados por Rhuan, um em cada tempo.

A vitória classificou o Alvinegro de General Severiano para a terceira fase da competição. Agora, o Botafogo vai enfrentar o America-MG, que eliminou o Cuiabá. O Atlântico, que surpreendeu seus adversários na fase de classificação, não teve forças para dobrar a equipe carioca que foi melhor durante os 90 minutos.

O jogo começou equilibrado com as duas equipes mais preocupadas em estudar o adversário do que organizar jogadas ofensivas. A partir dos dez minutos, o Botafogo passou a atacar e colocar a defesa do Atlântico em situação difícil. Aos dez minutos, Rhuan fez boa jogada pela direita e cruzou, mas o goleiro William saiu com precisão e ficou com a bola. Logo depois, Rhuan, o mais perigoso do ataque carioca, tocou de calcanhar para a entrada de Marcelo que chutou forte. A bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

A primeira chegada perigosa do Atlântico só aconteceu aos 26 minutos. Lucas Silva enfiou bola para Ícaro que investiu pela esquerda e cruzou para a entrada de Wallace, mas o atacante não conseguiu chegar na bola para alívio da torcida alvinegra. Logo depois, Ícaro chutou forte e encobriu o travessão do Alvinegro carioca.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria empatado, o Botafogo marcou o primeiro gol aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, Rhuan subiu mais do que a zaga e cabeceou para as redes do goleiro Willian.

No segundo tempo, o Botafogo diminuiu seu ritmo e passou a administrar a vantagem, mas o time baiano não conseguiu se organizar e seguiu esbarrando na boa marcação da equipe de General Severiano.

Aos 25 minutos, o Botafogo marcou o segundo gol, novamente com Rhuan. O atacante bateu falta, com categoria, e colocou no canto esquerdo de Willian.