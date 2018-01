Por título inédito, Palmeiras inicia segunda fase da Copinha contra Botafogo-PB

A primeira partida do Palmeiras na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores promete ser mais um duelo de ampla dificuldade para o jovem elenco alviverde. Nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, o sub20 do clube paulista terá pela frente o Botafogo-PB.

Por ter terminado a fase de grupos com a melhor campanha, o Palmeiras possui a vantagem de permanecer atuando em Taubaté, sede do time durante toda a primeira fase. Como prevê o regulamento da Copinha, em caso de empate, a classificação será definida nas cobranças de pênalti, sem prorrogação.

Invicta na competição nacional, a equipe alviverde chega como favorita para o confronto eliminatório. Nos três primeiros jogos, foram duas vitórias sobre Luverdense e Moto Clube, respectivamente, além de um empate contra o time anfitrião do grupo, Taubaté. Na primeira fase, foram nove gols marcados e apenas um sofrido pelo time de Wesley Carvalho.

Para a partida contra o Botafogo-PB, o comandante alviverde terá o desfalque do defensor Vitor Eduardo, que recebeu dois cartões amarelos nos últimos dois jogos. Depois de um empate na última partida, Wesley enfatizou que a fase eliminatória não permite erros. “Só teremos finais a partir de agora. Temos de entrar atentos, focados, com garra e cientes do que temos de fazer. Nosso objetivo é chegar à final e conquistar o título, mas temos de focar todas as atenções para o Botafogo. Será mais um jogo difícil”, disse o treinador do Palmeiras.

A equipe do Botafogo se classificou como segundo colocado do Grupo 28, com cinco pontos. A campanha na fase de grupos começou com um empate por 0 a 0 contra Manthiqueira, outro empate contra o Bahia, que terminou como líder da chave, e uma vitória que valeu a classificação na rodada derradeira, contra a equipe do São Bento. Para tentar vencer a equipe do Palmeiras, o treinador Ramiro de Souza deve ter todos os seus atletas á disposição.

A conquista da Copa São Paulo de Juniores é um objetivo inédito para os dois times. A equipe do Palmeiras não conseguiu grandes campanhas nos últimos anos, não chegando nem a disputa de finais. O mesmo caminho foi trilhado pela equipe do Botafogo-PB, que também sonha com um duelo inédito valendo a taça.