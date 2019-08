Com duelo entre PSG e Real Madrid, Uefa define grupos da Liga dos Campões; confira!

Em sorteio realizado em Mônaco, a Uefa definiu os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O início desta nova fase da competição está marcada para o dia 17 de setembro; já a grande final, será 30 de maio de 2020.

O sorteio foi feito com a divisão de quatro potes de oito times. No primeiro, ficaram os campeões europeus da última temporada, Liverpool e Chelsea, e os seis time campeões nas ligas nacionais melhores colocadas na classificação da UEFA, que são Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique, Juventus, PSG e Zenit.

Nos potes 2, 3 e 4 estavam os times de acordo com as melhores classificações no ranking da entidade europeia. No segundo ficaram Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar, Tottenham, Benfica e Ajax. No terceiro, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiacos, Clube Brugge, Valencia, Inter de Milão e Dínamo Zagreb. No quarto, Lokomotiv Moscou, Estrela Vermelha, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Praga, Atalanta e Lille.

Cada chave foi formada com um time de cada pote. Por regra, times do mesmo país não puderam ser colocados no mesmo grupo.

Confira como ficou os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões:

Grupo A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Clube Brugge

Galatasaray

Grupo B

Bayern de Munique

Tottenham

Olympiacos

Estrela Vermelha

Grupo C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dínamo Zagreb

Atalanta

Grupo D

Juventus

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moscou

Grupo E

Liverpool

Napoli

RB Salzburg

Genk

Grupo F

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter de Milão

Slavia Praga

Grupo G

Zenit

Benfica

Lyon

RB Leipzig

Grupo H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille