Ex-América-MG, Sérgio Vieira é demitido do Moreirense

O Moreirense anunciou nesta terça-feira a demissão do treinador Sérgio Vieira. A derrota contra o Estoril por 2 a 1, nesta segunda-feira, foi a gota de água para a saída do treinador português.

Sérgio Vieira se tornou conhecido no Brasil após comandar o Guaratinguetá em 2015 e salvar a equipe do Vale do Paraíba do rebaixamento da Série C daquele ano. Em seguida, atuou como interino em algumas partidas do Atlético-PR, até assumir a Ferroviária no Paulistão de 2016 e chamar a atenção. O time de Araraquara empatou com o Corinthians e venceu o Palmeiras no início da competição, mas caiu de rendimento e o português foi demitido. Ainda passou por América-MG e São Bernardo, mas sem êxito.

O Moreirense está em 17º lugar no Português, na zona de rebaixamento, com 19 pontos, e luta para permanecer na elite do torneio.

A próxima partida da equipe será no próximo domingo, contra o Desportivo de Chaves pelo Português, às 13h00 (de Brasília), no Estádio Comendador Freitas.