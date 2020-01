Ponte Preta vence nos pênaltis e elimina o Santos na Copinha

A Ponte Preta venceu por 3 a 2 nos pênaltis e eliminou o Santos na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O goleiro Caiu defendeu três cobranças – Wesley, Lucas Henrique e Marcos Leonardo desperdiçaram para o Peixe.

O jogo no tempo normal terminou em 1 a 1 no encharcado gramado do Estádio Breno Ribeiro do Oval, na cidade de Osvaldo Cruz. O Alvinegro teve as melhores chances.

A Ponte abriu o placar com Sandro, jogador emprestado pelo Santos, aos nove minutos do primeiro tempo. O Peixe empatou com Ivonei, aos 14 da etapa final.

A Macaca enfrentará Londrina ou Timon (MA) na terceira fase. As equipes se enfrentarão ainda neste sábado, às 19h (de Brasília).