Palmeiras vence jogo duro contra o XV e avança na Copinha

O Palmeiras conseguiu uma importante e difícil vitória sobre o XV de Piracicaba na noite deste domingo, em partida realizada na Arena Capivari, válida pelo Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sofrendo para desempenhar seu jogo no castigado gramado do local, o Verdão fez 1 a 0 com o lateral direito Marcus Meloni, ainda no primeiro tempo, e segurou a vantagem pelo resto da partida, assegurando sua vaga na próxima fase da competição.

O primeiro tempo começou bastante brigado, com a equipe do XV recebendo um raro incentivo para rivais dos grandes paulistas na Copinha. Devido à proximidade de Piracicaba com Capivari, local da partida, muitos torcedores dos alvinegros marcaram presença e, ainda que em número bem menor do que os palmeirenses, ajudaram na pressão inicial.

A dificuldade dos palmeirenses passou muito pela qualidade ruim do gramado, prejudicado pelas fortes chuvas na região, que não deixava a bola rolar. A saída foi arriscar de longe. Aos 25 minutos, Marcus Meloni aproveitou bola rebatida pela zaga e chutou forte, no canto do goleiro do XV, abrindo o placar para o Verdão.

O XV poderia ter empatado na sequência, quando Erison recebeu cara a cara, driblou o goleiro e finalizou. Matheus Neris fez o corte com o braço, em lance que só pôde ser esclarecido com o replay da televisão. Apesar das reclamações, o jogo seguiu com a vantagem palmeirense até o intervalo.

Na etapa final, os paulistanos quase ampliaram quando Lincon invadiu a área e parou em boa defesa de Igor. Depois disso, no entanto, as ações perigosas foram dominadas pelo XV. Pouco tempo depois, Fabrício recebeu na área, cortou a marcação e carimbou a trave palmeirense.

O lance que poderia se tornar o gol mais bonito da competição saiu dos pés do mesmo jogador. Aos 29 minutos, Fabrício dominou bola chutada por Gomes e viu o arqueiro fora de posição, tentando do meio-campo. O chute, porém, parou no travessão.

Cansados pelo estado do gramado, os times pouco conseguiram oferecer até o final da partida, feliz para o Palmeiras. Agora com seis pontos, a equipe já está classificada à próxima fase. Galvez e XV, ambos com três, se enfrentam na próxima rodada, na quarta, às 19h15 (de Brasília), tornando impossível que ambos ultrapassem o Verdão. As crias da Academia, por sua vez, tentam assegurar a primeira colocação logo depois, às 21h30, contra o Capivariano.