Palmeiras enfrenta o Figueirense pelas oitavas de final da Copinha

Às 21h45 (horário de Brasília) desta terça-feira, em Capivari (SP), o Palmeiras enfrenta a equipe do Figueirense pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a data e horário do embate decisivo.

O Verdão chega para a disputa após derrotar o Galvez, do Acre, pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela terceira fase da Copinha. Os tentos alviverdes foram anotados por Gabriel Verón, Lincon e Airton.

Após o confronto, o técnico do time acreano, Oziel Moreira, denunciou os problemas financeiros da equipe e a falta de passagens para o retorno à terra natal. Sensibilizado, o Palmeiras decidiu ajudar o adversário, custeando a viagem e ajudando com equipamentos.

Por outro lado, o Figueira vai para o embate depois de golear o Trindade, de Goiás, pelo placar de 4 a 1. A equipe catarinense aposta em João Diogo, autor dos dois primeiros tentos do duelo passado e vice-artilheiro da competição, para conquistar o triunfo para cima dos alviverdes paulistas.

O Figueirense também conta com as estatísticas a seu favor. Nesta edição da Copa São Paulo de Juniores, o clube tem campanha perfeita e 100% de aproveitamento: cinco jogos e cinco vitórias, com direito à eliminação do atual campeão do torneio, o Flamengo.

Já o Palmeiras chegou perto de chegar invicto nesta altura do torneio, mas acabou derrotado pelo Capivariano na última rodada da fase de grupos. Na última quarta-feira, a equipe da casa venceu o Verdão no último minuto de jogo, fazendo o 1 a 0 com gol de Luís Otávio.