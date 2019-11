Federação Paulista define grupos e sedes da Copinha 2020

A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta quinta-feira a lista de grupos e cidades sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Esta vai ser a 51ª edição do maior campeonato de categorias de base do Brasil.

No total, 128 equipes de diversas regiões do país estão na disputa. As partidas da fase de grupos ocorrem em 31 cidades do interior de São Paulo. Na capital, ocorrem os jogos do Grupo 32 no Canindé e a final da competição no Pacaembu.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo está no Grupo 29, que tem como sede a cidade de São Bernardo do Campo. O Tricolor enfrenta o Operário-PR, Palmeira-RN e o São Bernardo.

O Corinthians joga pelo Grupo 11 na cidade de Franca, enfrentando o Fluminense-PI, Retrô-PE e Francana. O Timão é o maior campeão da Copinha, com 10 títulos.

A equipe do Santos integra ao Grupo 2, ao lado do Marília, Timon-MA e Olímpico-SE. A cidade sede do Peixe na primeira fase será Marília.

Em busca do seu primeiro título de Copa São Paulo, o Palmeiras faz parte do Grupo 17, sediado em Araraquara. Os adversários do Verdão vão ser Ferroviária, União Rondonópolis-MT e Petrolina-PE.

A edição de 2020 da Copinhas ocorre entre os dias 2 e 25 de janeiro. A final ocorre no aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo.