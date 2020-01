Corinthians marca duas vezes no final e vence o Retrô-PE na estreia da Copinha

O Corinthians sofreu, mas começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória. Nesta sexta-feira, o Timão encarou o Retrô-PE no Estádio Doutor José Lancha Filho, em Franca, e venceu pelo placar de 2 a 0. Xavier e Ruan Oliveira marcaram os gols na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o clube alvinegro fica com a liderança Grupo 11. Mais cedo, o Fluminense-PI derrotou o Francana por 2 a 1, registrando saldo de gols inferior ao do time de Parque São Jorge. Agora, o Timão encara a equipe piauiense na segunda-feira (6), às 21h30 (de Brasília).

O jogo – Mesmo jogando contra o time decacampeão da Copinha, o Retrô não se escondeu e tentou dominar as ações do jogo nos minutos iniciais. Aos poucos, o Corinthians conseguiu se encontrar em campo e passou a chegar ao ataque com perigo.

Aos 34 minutos, o Timão conseguiu a balançar as redes, mas o tento foi invalidado. Lucas Piton fez bom cruzamento para Walisson, que completou para o gol. O árbitro, porém, assinalou o impedimento. Assim, o duelo foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

As melhores oportunidades dos pernambucanos vieram de duas cobranças de falta de Hebert Igor, uma no primeiro tempo, outra na etapa final. Em ambas, o goleiro Guilherme teve que se esticar inteiro para salvar a meta corintiana.

Nos 45 minutos finais, a partida ficou ainda mais equilibrada, com poucas chances claras para ambas as equipes. Aos 36, Xavier aproveitou falha da defesa do Retrô após cobrança de escanteio e se jogou para completar para o gol, colocando o Corinthians em vantagem. Quatro minutos depois, Ruan Oliveira cobrou falta na barreira, ficou com o rebote, arriscou de longe e viu o goleiro Renan aceitar o chute, garantindo o triunfo alvinegro.