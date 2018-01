Santos bate o Atlético-PR e enfrenta o Inter nas quartas da Copinha

O Santos segue na disputa do título da Copa São Paulo de Juniores. No final da tarde desta segunda-feira, o Peixe enfrentou o Atlético-PR, em Franca, pelas oitavas de final, e contou com gols de Gabriel Calabres e Walison Madalena para vencer por 2 a 0 e se manter vivo na competição.

Com o resultado, o Alvinegro praiano passou para a próxima fase da Copinha, na qual terá pela frente outra tradicional equipe do futebol brasileiro. Em local e data a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol, os santistas disputam com o Internacional de Porto Alegre uma vaga nas semifinais.

Apesar da qualidade dos times, o confronto desta segunda teve Peixe e Furacão tímidos na hora de definir as jogadas. A falta de grandes jogadas ainda foi consequência da chuva e da irregularidade do gramado. No entanto, estas condições acabaram sendo decisivas para definir o placar da primeira etapa.

O meia santista Gabriel Calabrês contou tanto com um erro dos adversários quanto com o “morrinho artilheiro” para abrir o placar, somente aos 39 minutos. Após receber dos pés de Sebastian, o camisa 8 alvinegro arriscou de muito longe e viu o goleiro Juliano ser enganado pelo quique da bola.

No segundo tempo, o Furacão se jogou ao ataque para tentar o empate, mas parou na defesa adversária em todas as oportunidades. Já o Peixe pôde contar com um lance de bola parada, aos 15 minutos, para ampliar a vantagem. Após escanteio, Madalena ficou com a sobra e chutou forte, no cantinho.