Palmeiras mira a ponta em reencontro com Cruzeiro após batalha

Em meio à briga entre os jogadores, discussões na arquibancada e polêmicas de arbitragem, Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu. O Verdão busca a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto a Raposa entra em campo defendendo um tabu de três anos.

No confronto de quarta-feira, no Mineirão, paulistas e mineiros entraram em confronto após o apito final. Entre a confusão dos atletas, Sassá desferiu um soco em Mayke, que precisou ser contido pelos seguranças. A atitude foi classificada pelos palestrinos como covarde e após a partida, Dudu chegou a falar em tom de ameaça ao atacante dos mineiros.

Sem Sassá, que será preservado por Mano Menzes e não viaja para São Paulo, o Cruzeiro defende um tabu de dez partidas contra o Verdão, sendo seis empates e quatro vitórias celestes. O último triunfo alviverde sobre os mineiros aconteceu em 26 de agosto de 2015, na vitoriosa campanha do Alviverde na Copa do Brasil. Na ocasião, Gabriel Jesus marcou dois e deu assistência na vitória por 3 a 2.

Com 50 pontos ganhos, um a menos que o líder São Paulo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro mirando a liderança. Em caso de triunfo, a ponta na tabela de classificação estará assegurada ao menos até o jogo do rival Tricolor, que entrará em campo apenas às 16h contra o Botafogo, no Engenhão.

Com decisões importantes pela frente, com o Boca Juniors no Mineirão, na próxima quinta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro vai mandar para o duelo contra o Palmeiras seu time reserva.

Os atletas do time alternativo do Cruzeiro estão embalados. A equipe venceu o último jogo, contra o Santos, no Mineirão, por 2 a 1, de virada. A expectativa é buscar novamente um resultado positivo.

“O Palmeiras está bem na competição, mas queremos buscar um resultado positivo e melhorar nossa condição na tabela”, destacou o meia Robinho.

O técnico Mano Menezes tem dúvidas para este time reserva. Na frente, por exemplo, Raniel deve ser utilizado. A novidade do jogo deve ficar por conta de Fred. O atacante está fora desde janeiro, quando se lesionou gravemente em confronto contra o Tupi, pelo Campeonato Mineiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CRUZEIRO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 30 de setembro de 2018, domingo

Horário: 11h (Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva – PA (Fifa)

Assistentes: Hecio Araujo Neves e Heronildo S Freitas da Silva – PA (Fifa)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Victor Luis;; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Guerra (Willian), Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Manoel, Léo e Marcelo Hermes; Ederson, Ariel Cabral, Bruno Silva, Rafael Sóbis e David; Raniel

Técnico: Mano Menezes