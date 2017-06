Levir vê jogo ‘decidido em golaços’ e promete melhora do Santos

O Santos praticamente não entrou em campo no Rio de Janeiro. Apático, o Peixe não deu um bom chute a gol durante todo o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, e acabou saindo da Ilha do Urubu com uma derrota de 2 a 0 na bagagem, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar de admitir a má atuação, o técnico Levir Culpi acredita que o Rubro-Negro também não fez um grande jogo e construiu a boa vantagem apostando apenas em chutes de longa distância.

“Nós não tivemos ótimas chances, mas tivemos momentos importantes. Não houve predomínio de ninguém. O jogo ficou muito igual e foi decidido em dois golaços de fora da área. Dois chutes perfeitos. Isso que deu a vitória ao Flamengo. O resto foi equilibrado. Os dois gols foram de fora da área. Chutes indefensáveis. Ninguém chegou muito dentro da área”, explicou o comandante em entrevista coletiva após o jogo.

Agora, para conseguir avançar às semifinais da competição, o Peixe precisará vencer o Rubro-Negro por 3 a 0 no confronto de volta, que acontece na Vila Belmiro, no próximo dia 26 de julho. Mesmo com a grande desvantagem e o futebol ruim, Levir promete uma melhora rápida no time e ainda acredita na classificação.

“O que será que vai acontecer? Se eu soubesse, eu falaria. Só sei que vamos melhorar. A repetição encorpa e dá confiança. Vamos procurar melhorar algumas peças. Vamos ter que virar esse jogo. Estamos vivos na competição. Temos que por na Vila a mesma pressão que recebemos aqui”, concluiu Levir.