Richarlison pede para não jogar e irrita Flu, que encerra negociação

A negociação que traria o atacante Richarlison para o Palmeiras foi considerada encerrada pelo Fluminense. A informação partiu do presidente do Tricolor Carioca, Pedro Abad, que se mostrou irritado com a maneira com que o negócio vinha sendo conduzindo. Segundo o mandatário, o clube das laranjeiras recebeu uma proposta pelo jogador na última terça-feira e pretendia respondê-la no sábado, após a partida que envolve as duas equipes.

Porém, a diretoria do Fluminense acabou surpreendida com um pedido do atleta para não atuar no duelo deste final de semana. A solicitação do atacante de 20 anos irritou a cúpula carioca, que considera a negociação com o Verdão encerrada.

“Richarlison pediu ao Abel para não ser relacionado para a partida porque disse não estar com cabeça para jogar. Recebemos a proposta na terça e combinamos de dar uma resposta final no sábado, logo após a partida. Hoje veio este absurdo do Richarlison não querer ir pro jogo. Eu tenho certeza que alguém falou alguma coisa para ele. Alguém influenciou este atleta. Na semana do jogo contra o Palmeiras e vem uma proposta do Palmeiras? Ficamos com o pé atrás. Agora não vamos mais tocar neste assunto. Não vamos dar seguimento. O Richarlison continua no Fluminense e a negociação esta encerrada”, afirmou Pedro Abad em entrevista à Espn.

Apesar de considerar a negociação como finalizada, o dirigente afirmou que o atacante não deve encarar o Verdão em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no ano passado, o atleta sofreu com lesões e não conseguiu demonstrar o seu futebol na última temporada . Neste ano, Richarlison tem sido um dos principais atletas da equipe comandada por Abel Braga e já marcou 11 gols pela equipe carioca.

A pedido de Cuca, a diretoria alviverde procura um reforço para concorrer com Miguel Borja a titularidade no setor ofensivo. O nome do jogador do Fluminense era um dos escolhidos pelo treinador que quer um goleador que consiga conciliar velocidade e força física.