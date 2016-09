Terezinha Guilhermina fica com o bronze nos 400m rasos

São Paulo , SP

Terezinha Guilhermina conquistou sua segunda medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio. No início da tarde desta sexta-feira, a mineira terminou na terceira colocação na final dos 400m rasos classe T11 (para deficientes visuais) e levou o bronze.

Terezinha completou a prova com tempo de 57s97, atrás da venezuelana Sol Rojas, medalhista de prata com 57s64, e da chinesa Cuiqing Liu, que fez a marca de 56s71 e subiu mais uma vez ao lugar mais alto do pódio no Rio.

A brasileira, tricampeã paralímpica, já havia levado uma prata no Rio, no revezamento 4x100m. Com isso, o bronze desta sexta-feira é a primeira conquista individual de Terezinha, que tem três ouros, duas pratas e três bronzes em seu histórico de Paralimpíadas.

Foi a última participação de Terezinha Guilhermina nos Jogos do Rio. A atleta não conseguiu repetir a grande campanha que fez em Londres, quando levou dois ouros, nos 100 e 200m rasos, e Pequim, quando levou um ouro, uma prata e um bronze.