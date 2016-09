Brasil é bronze no revezamento e Daniel Dias quebra recorde de medalhas

São Paulo , SP

O sábado foi histórico para a natação paralímpica brasileira e para Daniel Dias. Na última prova do dia, o time do Brasil ficou com o bronze no revezamento 4x100m medley 34 pontos e Daniel Dias se tornou o maior medalhista da história da natação dos Jogos Paralímpicos entre os homens, com 24 láureas, superando o australiano Matthew Cowdrey, que tem 23 medalhas.

O Brasil abriu a disputa justamente com Daniel, nadando os 100m costas em 1min16s24. Na sequência, Ruan de Souza caiu na água para fazer o nado peito em 1min12s76. Andre Brasil completou o nado borboleta em 57s04 e Phelipe Rodrigues colocou os brasileiros no pódio ao nadar os 100m livre em 51s47. A equipe brasileira fez o tempo total de 4min17s51. O ouro ficou com a China (4min06s44) e a prata com a Ucrânia (4min07s89).

O bronze do Brasil no revezamento 4x100m medley deu a Daniel Dias a 24ª medalha paralímpica de sua carreira. O nadador brasileiro acumula 14 medalhas de ouro, quatro delas no Brasil, sete de prata e três de bronze.

No Rio de Janeiro, Daniel Dias conquistou nove medalhas, Além dos quatro ouros (100m livre S5, 50 livre S5, 50m costas S5 e 200m livre S5), foram três pratas (4x100m livre 34P, 100m peito SB4 e 4x50m livre 20p) e dois bronzes (50m borboleta S5).