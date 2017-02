Eduardo Baptista escala Keno e deixa Guerra na reserva em Itaquera

O Palmeiras já está escalado para o confronto com o Corinthians, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em Itaquera. O técnico Eduardo Baptista confirmou a presença do atacante Keno entre os titulares, deixando o meia Alejandro Guerra entre os reservas.

Na goleada diante do Linense, após a lesão de Moisés, sofrida logo nos primeiros minutos de jogo, Eduardo Baptista promoveu a entrada de Keno, deslocando Michel Bastos da ponta direita para o meio. Satisfeito com o rendimento do time, o técnico decidiu manter a formação para o Derby.

A Sociedade Esportiva Palmeiras entrará em campo para o clássico contra o Corinthians com a seguinte escalação no estádio de Itaquera: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Keno, Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

O meia Alejandro Guerra, com um desconforto muscular, foi poupado na goleada diante do Linense. Recuperado, ele treinou normalmente com o restante do elenco e ficará como alternativa no banco. O zagueiro Edu Dracena e o atacante Roger Guedes também estão entre os reservas.

O Corinthians, dirigido pelo técnico Fábio Carille, também já está escalado para enfrentar o Palmeiras. O time da casa entrará em campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim