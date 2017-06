Palmeira lança uniforme inspirado em título paulista de 1942

O Palmeiras vai lançar seu novo segundo uniforme para a temporada 2017/2018, nesta quinta-feira. Inspirada no título paulista de 1942, o primeiro da história palmeirense, a camisa será branca com listras verticais verdes e escudo que remete ao clássico emblema usado naquele ano.

Além disso, o uniforme traz nas costas a frase “E nasce o Palmeiras campeão”, em alusão ao episódio da mudança de nome sofrida pelo time naquele ano. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro exigiu que os clubes e demais instituições ligadas aos países do eixo (Itália, Alemanha e Japão) alterassem suas denominações. Diante disso, o Palestra Itália virou Palmeiras.

“Esta nova camisa homenageia o título do Campeonato Paulista de 1942, o primeiro da história do Palmeiras com o novo nome, mas, acima de tudo, celebra nossas raízes e a tradição de conquistas do Palestra Italia”, disse o presidente Maurício Galiote.

A nova camisa também conta com a tecnologia “ClimaCool®” que consegue identificar áreas em que o corpo produz mais calor e suor para que seja possível a ventilação.

A partir da próxima semana, a camisa estará disponível para vendas nas principais lojas esportivas. Já nas lojas oficiais do clube, o produto poderá ser comprado já no dia de seu lançamento.