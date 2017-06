Em nota oficial, Corinthians cobra punição a envolvidos em agressão

O Corinthians se manifestou sobre a confusão entre torcedores nos arredores do Couto Pereira antes da partida contra o Coritiba, na manhã deste domingo, por meio de uma nota oficial. No texto, o clube cobra punição aos “responsáveis pelos atos de agressão”.

O tumulto começou quando três ônibus e uma van que levavam torcedores do Corinthians ao estádio sem escolta policial erraram o caminho e depararam com a sede de uma organizada do Coritiba. Atacados com pedaços de madeira, alguns corintianos desceram do veículo para revidar.

Sem conseguir fugir em um dos ônibus da torcida do Corinthians, Jonatan José Gomes Souza da Silva acabou cercado e virou alvo de pisões e pontapés dos torcedores rivais. Ele chegou a ter a sua morte confirmada pela Polícia Civil, mas foi reanimado e encontra-se em estado grave no Hospital do Trabalhador.

De acordo com o delegado Clóvis Galvão, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), o principal suspeito do ataque ao corintiano já foi detido e acusado de tentativa de homicídio. Outros ainda são procurados.

Leia a nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia com veemência os fatos ocorridos na manhã deste domingo (18), antes do jogo entre Coritiba e Corinthians, nas redondezas do estádio Couto Pereira.

Infelizmente, a violência e a covardia se tornaram, mais uma vez, os principais assuntos em um domingo de futebol. O Corinthians espera que os órgãos competentes apurem e punam os responsáveis pelos atos de agressão.

Por fim e mais importante, o Corinthians deseja pronto restabelecimento aos torcedores que sofreram com a violência no entorno do estádio”.