Casillas e Fábregas ficam fora em primeira lista de Lopetegui na Espanha

O técnico Julen Lopetegui finalmente divulgou sua primeira lista de convocados como técnico da Espanha, definindo os 23 atletas que defenderão a Fúria contra a Bélgica, em partida amistosa, e contra Liechtenstein, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. Entre os nomes na relação do novo comandante, chama a atenção as mudanças em relação ao grupo que disputou a Eurocopa, no último mês de julho.

Entre as ausências, os jogadores de maior peso são o goleiro Iker Casillas, do Porto, que apesar de ter sido reserva de David De Gea durante a Euro, foi o capitão da Espanha durante vários anos e titular na campanha da conquista da Copa do Mundo de 2010, e Cesc Fábregas, meia do Chelsea, peça importante nas conquistas mais recentes da equipe.

Outras baixas que também devem ser sentidas são a de Iniesta e Isco. Os meias do Barcelona e do Real Madrid, entretanto, não ficaram fora por opção do técnico e sim por conta de lesão.

A maior surpresa da lista é a presença do jovem Marco Asensio, de 20 anos. O jogador do Real Madrid vem conseguindo atuações de destaque na equipe merengue neste início de temporada e recebeu uma chance na seleção principal.

Entre os jogadores dos gigantes europeus presentes na convocação, o Real Madrid é quem mais contribuiu, com 5 atletas, contra 4 do Barcelona. Já o Atlético de Madrid teve apenas dois convocados.

Lista completa dos 23 convocados:

GOLEIROS: De Gea, Pepe Reina, Adrián

LATERAIS: Carvajal, Azpilicueta, Sergi Roberto e Jordi Alba

ZAGUEIROS: Piqué, Sergio Ramos, Marc Bartra e Javi Martinez

MEIO-CAMPISTAS: Busquets, Koke, Saúl Niguez, Thiago Alcântara, Juan Mata, David Silva, Asensio e Vitolo

ATACANTES: Diego Costa, Morata, Lucas Vázquez, Paco Alcácer e Nolito

Recomendado para você