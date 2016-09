“Melhor uma diarreia do que dor de barriga por anos”, diz Edu sobre saídas

O diretor-adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, utilizou uma analogia inusitada para explicar por que a torcida deveria ficar tranquila quanto à saída de 20 jogadores do elenco em oito meses da atual temporada. Na avaliação do dirigente, é melhor o clube ter uma “diarreia” para se livrar do problema do que ficar com ele “preso” durante muito tempo.

“Nós temos que entender que às vezes é melhor ter uma dor de barriga forte, é melhor ter uma boa diarreia, de grande volume, para se livrar disso, do que ficar tendo essa dor de barriga por dias e dias, por anos e anos”, comentou Edu, em entrevista concedida à Rádio Globo.

Na avaliação dele, as saídas mais recentes de quatro jogadores (Bruno Henrique, André, Luciano e Elias) serviram para o clube conseguir manter o restante do elenco em condição de brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro, competição na qual se encontra na quarta colocação, e da Copa do Brasil, torneio em que estreou na quarta-feira, com um empate por 1 a 1, fora de casa, contra o Fluminense.

Elias, por exemplo, recebia cerca de R$ 500 mil e tinha contrato por mais um ano e meio, totalizando quase R$ 10 milhões em economia. André, atleta que não agradava a torcida, rendeu 2 milhões de euros (R$ 8 milhões), negócio considerado “muito bom” internamente.

A ideia de relativizar as baixas no elenco, por sinal, também foi adotada pelo técnico Cristóvão Borges após o duelo contra os cariocas, em Mesquita. O treinador, que pediu incessantemente a chegada de um centroavante e, quando recebeu Gustavo, viu outros dois nomes para a função saírem, avaliou a dificuldade do Alvinegro em manter atletas quando não se tem a maioria percentual dos direitos econômicos.

“O bom é que agora fechou a janela, quem foi, foi, e quem fica aqui vai junto até o final. São muitos jogadores que saíram, o trabalho já era de remontagem, agora vai continuar”, analisou o comandante, confiante na capacidade do grupo de atletas em seguir firme na disputa.

