Marcelinho Carioca posta vídeo defendendo Rogério Ceni

Ídolo da torcida corinthiana, o ex-jogador Marcelinho Carioca publicou um vídeo em suas redes sociais defendendo Rogério Ceni, recém-demitido do comando técnico do São Paulo. Na visão do Pé de Anjo, o ex-treinador são paulino precisava de um respaldo maior e questionou se não houve uma tentativa de se aproveitar com a escolha do ex-goleiro para o cargo de treinador.

“Criticavam ele dizendo que não estava preparado, que precisava fazer um estágio. Mas e se ele estivesse ganhando tudo, se o resultado tivesse aparecido? Ai ninguém ia falar nada. E quem colocou ele lá como treinador? Será que não queria se aproveitar da carreira dele e pegar uma “carona”. Os grandes responsáveis são estas pessoas”, declarou Marcelinho.

Confira o vídeo:

Rogério Ceni, o Brasil te respeita. Chega de desvalorizar os ídolos, chega de usá-los como ferramenta e moeda de troca. Temos que mudar a cultura do futebol Brasileiro e parar de falar que a culpa é só do treinador. Há todo o momento vemos ídolos sendo execrados por suas instituições, sendo eles o maior patrimônio junto a torcida da instituição. A post shared by Marcelo Pereira Surcin (@marcelinhocariocaoficial) on Jul 4, 2017 at 9:28am PDT

Além disso, Marcelinho ainda pediu mais respeito aos ídolos em geral e afirmou que o Brasil precisa mudar a sua cultura ligada ao futebol. “Rogério Ceni, o Brasil te respeita. Chega de desvalorizar os ídolos, chega de usá-los como ferramenta e moeda de troca. Temos que mudar a cultura do futebol Brasileiro e parar de falar que a culpa é só do treinador. Há todo o momento vemos ídolos sendo execrados por suas instituições, sendo eles o maior patrimônio junto a torcida da instituição”, escreveu o jogador.

Contratado no inicio do ano para o comando do São Paulo, Rogério Ceni permaneceu no cargo por sete meses. Durante este período, a equipe paulista acabou eliminada do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Além disso, o comandante deixou o cargo com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.