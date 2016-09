Infantino reitera desejo de aumentar número de participantes da Copa

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou, em conversa com agências internacionais, sua intenção de sugerir o aumento no número de participantes da Copa do Mundo, a partir de 2026. A ideia do mandatário é que o Mundial passe a contar com 40 países, oito a mais do que o número atual.



“Minha opinião segue sendo a favor dos 40 países na Copa, mas é só a minha opinião, ainda vamos debater isso”, afirmou o suíço. A Fifa realizará congresso, em Zurique, no mês de outubro e este deve ser um dos temas debatidos.

Infantino explicou sua preferência pelo aumento do número de participantes na Copa. “Um Mundial com 40 seleções ajuda no desenvolvimento do futebol. E creio que a Euro, que teve oito países a mais em 2016, é um exemplo”, observou o presidente, citando a mudança de 16 para 24 equipes na competição europeia.

Por fim, Gianni também falou sobre sua expectativa de que as Copas do Mundo passem a ter mais de uma sede. “É um evento, um acontecimento social em todo o mundo. Creio que não há limites para o bem do futebol”, explicou o mandatário.

Infantino foi eleito para presidir a Fifa em fevereiro, sendo o primeiro presidente após a era Joseph Blatter, que durou 17 anos. Antes de chegar à maior entidade do futebol mundial, o suíço foi secretário-geral da Uefa.

