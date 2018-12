Rebaixado pela sexta vez, Vitória lidera lista de quedas na Série A

Na tarde deste domingo, o Vitória conheceu seu sexto rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube amarga a liderança da lista de clubes com o maior número de quedas na história da competição, ao lado do América-MG. Na atual temporada, o Leão da Barra caiu junto com Coelho, Sport e Paraná.

Além de 2018, o clube baiano foi para a Segundona nos anos de 1982, 1991, 2004, 2010 e 2014. O time mineiro também caiu seis vezes: 1993, 1998, 2001, 2011, 2016 e 2018. Na era dos pontos corridos, as duas equipes também tem o recorde negativo com quatro quedas.

Com três treinadores diferentes no ano, Vagner Mancini, Paulo César Carpegiani e João Burse, o último interino, o clube passou por diversas instabilidades. No início do ano, perdeu o Baiano para o Bahia depois de uma confusão da grande decisão. Caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians e nas quartas da Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa.

Desde o início na zona de rebaixamento da elite nacional, o Leão reagiu com a chegada do experiente Carpegiani, chegou a figurar na parte de cima da tabela, porém novamente caiu de produção e não conseguiu fugir da Série B.